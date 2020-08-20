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Aktüel Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi
Aktüel

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:10:02 -
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.


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