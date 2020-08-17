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Aktüel

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:20:14 -
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnakta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD mensuplarının yakalanması için başlatılan operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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