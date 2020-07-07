  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:55:35 -
Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu: 2 gözaltı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonucunda İstanbul'dan bir kişinin terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlayacağı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmada, İstanbul'dan Cizre ilçesine ulaşan şüpheli U.K. polis kontrol noktasında yakalandı.

U.K'nin irtibatlı olduğu S.A. da İdil ilçesinin Ulak köyünde gözaltına alındı. S.A'nın evinde yapılan aramada, bulunan çeşitli dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı