Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürüyor.