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Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:06:06 -
Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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