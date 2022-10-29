Şırnak'ta terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.G, R.T, T.G, N.K, R.T, G.G, B.M, A.T. ve C.C. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.