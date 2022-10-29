  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye bir hayaline daha kavuştu! Erdoğan işaret fişeğini böyle yakmıştı

Adıyaman'da dehşete düşüren görüntü

İstanbullular dikkat! Bugün 8 saat elektrikler kesilecek

Yerli otomobil TOGG hakkında çarpıcı sözler: Ekonomi vitesini de yükseltecek!

Altın ve doları olanı üstüne basa basa uyardı! Petrol tahmini dehşete düşürdü... İslam Memiş: Bir hafta içinde...

Günün videosu tıklanma rekoru kırıyor! Yine madara oldun Bay Kemal

Bolu'da üretildi! Dünya Türkiye'den almak için sıraya girdi: Tanesi 2 bin 500 lira

O küstah yapımcı istifa kararı aldı!

Tayyip Erdoğan'a bomba "Bayraktar TB2" mektubu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Rusya'ya gözdağı! Polonya Başbakanı Morawiecki: Nükleer enerji santrali anlaşması sağlandı!
Gündem Şırnak'ta terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Gündem

Şırnak'ta terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 19:12:00 -
Şırnak'ta terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.G, R.T, T.G, N.K, R.T, G.G, B.M, A.T. ve C.C. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23