Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
7 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlan şüphelilerden 3’ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 4 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.
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