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Yaşam Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Yaşam

Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 19:53:00 -
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

7 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlan şüphelilerden 3’ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 4 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

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