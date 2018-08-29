Şırnak'ta sürünün devamını gördüler dehşete düştüler! 200’ü birden...

ŞırnakBeytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında 2 çoban tarafından yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana otlatmak için götürüldü. Hayvanlardan bazıları kayalık alanda atlaması üzerine diğer keçi ve koyunlarda onları takip ederek kayalıklardan atladı. Olayın yaşanmasıyla çobanlar köylülere bilgi vererek yardım istedi. Hayvanların düştüğü alana gelen köylüler, 200 keçi ve koyunun telef olduğunu gördü. Kayalıklardan mahsur kalan 100 keçi ve koyun ise köylülerin çabaları sonucu kurtarıldı.

Köylülerden Erdal Üce, saat 06.00 sıralarında kendilerine gelen telefonla durumu öğrendiklerini belirterek, "Durumu öğrenir öğrenmez buraya geldik. 200 koyun ve keçi telefon oldu. Mahsur kalan keçileri ise kurtardık" dedi. Abdurrahman Üce de, 200'e yakın koyununun telef olduğunu belirterek, mağdur olduklarına dikkat çekti.

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine gelen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.