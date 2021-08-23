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Gündem Şırnak'ta suç içerikli paylaşım yapan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Gündem

Şırnak'ta suç içerikli paylaşım yapan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Şırnak'ta sosyal medya üzerinden "terör" unsurlarına övücü mahiyette paylaşım yapan 5 kişi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edilip gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 23:57:00 -
Şırnak'ta suç içerikli paylaşım yapan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "16-22 Ağustos tarihleri arasında sosyal medya mecraları üzerinden suç içerikli paylaşım yapan kullanıcıların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımda bulunan 7 şüpheli kullanıcının kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. 5 hesapta terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla  övücü/destekleyici mahiyette paylaşımlarda bulunulduğu, 2 hesapta Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunulduğu tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlerimize tevdi edilmiştir. Siber suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." denildi.

 

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