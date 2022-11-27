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Aktüel Şırnak’ta PKK’nın katlettiği 120 miniğin ismi yeni kütüphanelerde yaşatılacak
Aktüel

Şırnak’ta PKK’nın katlettiği 120 miniğin ismi yeni kütüphanelerde yaşatılacak

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayattan koparılan 120 bebek ve çocuğun ismi 7 anaokulunda oluşturulacak kütüphanelerde yaşatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:30:00 -
Şırnak’ta PKK’nın katlettiği 120 miniğin ismi yeni kütüphanelerde yaşatılacak

Kent merkezi ile Cizre, Uludere, Beytüşşebap, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde belirlenen okulların birer sınıfı, eğitici kitaplar, zeka oyunları, oyun parkları ve el yapımı oyuncakların yer alacağı kütüphanelere dönüştürülüyor.

2’si kent merkezi, 1’i Cizre ilçesindeki 3 kütüphanede çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Kütüphanelerin yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.
Dernek üyesi kadınlar ile projeye gönüllü destek sunan Şırnaklı anneler de kütüphaneden faydalanacak çocukların yüzünü güldürmek için örgü ve bez bebek yapıyor.

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