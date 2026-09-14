Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu

Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Beytüşşebap Belediyesi ve Uzungeçit Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangının devam etmesi üzerine müdahale çalışmalarına destek amacıyla jandarma ekipleri ve güvenlik korucularından da yardım talep edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi bekleniyor.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.