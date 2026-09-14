Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Koyunoba köyünde henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevleri kontrol altına almak için itfaiyenin yanı sıra jandarma ve güvenlik korucuları da çalışmalara destek veriyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Beytüşşebap Belediyesi ve Uzungeçit Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangının devam etmesi üzerine müdahale çalışmalarına destek amacıyla jandarma ekipleri ve güvenlik korucularından da yardım talep edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi bekleniyor.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.