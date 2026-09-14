  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçiler böyle sömürülüyor! 30 bini bas, ‘Atatürk!!!’ düğüne gelsin “Sokaklar güvende” operasyonu! Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama geldi Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir” Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!” Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz? Polonya sınırında İHA saldırısı! Boris Johnson’ın bulunduğu bölgenin yakınında tren vuruldu Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında 14 Eylül 1935: Küçük Ali Haydar Efendi (Son devir Osmanlı Hukukçusu ve Mecelle Şârihi) 14 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Gündem Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu
Gündem

Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Koyunoba köyünde henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevleri kontrol altına almak için itfaiyenin yanı sıra jandarma ve güvenlik korucuları da çalışmalara destek veriyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Beytüşşebap Belediyesi ve Uzungeçit Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangının devam etmesi üzerine müdahale çalışmalarına destek amacıyla jandarma ekipleri ve güvenlik korucularından da yardım talep edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi bekleniyor.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.

Yenişehir-İnegöl yolunda kaza: Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Yenişehir-İnegöl yolunda kaza: Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Yerel

Yenişehir-İnegöl yolunda kaza: Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Artvin’de ATV kazası: 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Artvin’de ATV kazası: 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Artvin’de ATV kazası: 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23