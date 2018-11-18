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Şırnak'ta öğretmenler, okul duvarlarını boyadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan öğretmenler kaymakamlığın aldığı boyalarla okullarındaki duvarları boyadı.

18 Kasım 2018 Pazar 16:01
Şırnak'ta öğretmenler, okul duvarlarını boyadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan öğretmenler kaymakamlığın aldığı boyalarla okullarını boyadı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen öğretmenler el birliğiyle sınıfları renklendirdi.

Talepler geri çevrilmedi

Beytüşşebap’ta bulunan yaklaşık 30’a yakın okulun eğitim ve öğretim nedeniyle tahrip olduğunu gören İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, tüm okulların onarılması ve eksiklilerin giderilmesi konusunda öğretmenlerle bir toplantı düzenledi. Öğretmenlerin taleplerini geri çevirmeyen Kaymakam Pendik, tüm okulların bakım ve onarımı için boya, fırça, alçı ve çimento gibi çok inşaat malzemesi tedarik etti.

Velilerin takdirini topladı

Öğretmenler ise okullarda bulunan personellere yardım ederek, iki günde toplamda 20’ye yakın okulun bakım ve onarımını yaptı. Öğretmenlerin öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için hafta sonunu değerlendirerek, büyük bir emek sarf etmeleri velilerin takdirini aldı.

"Beytüşşebap bu tür faaliyetlerle daha güzel günlere gidecektir"

İlçe merkezinde bulunan Şehit Doğan Acar İlk Öğretim Okulu Aile Birliği Başkanı Kemal Meriç, öğretmenlere teşekkür ederek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz yeni neslin daha güzel bir ortamda çalışmalarına öncülük eden başta ilçe kaymakamımıza daha sonra emektar öğretmenlerimize okulumuz adına çok teşekkür ederim. Beytüşşebap bu tür faaliyetlerle daha güzel günlere gidecektir” dedi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 16:01
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  3. öğretmenler okulu boyadı

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