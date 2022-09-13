Şırnak’ta öğretmenler çiçeklerle karşılandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kurumun bahçesinde kente yeni atanan öğretmenler için “Hoş geldin öğretmenim” adıyla etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, gazetecilere, Şırnak’a atanan 604 öğretmenin kente gelmeye başladığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Tetik, “Atanan öğretmenlerimize Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Öğretmenlerimize her zaman kapımız açık ve her zaman onların yanında olacağız. Kentin eğitim öğretim kalitesini hep birlikte el ele vererek yukarıya taşıyacağız” dedi. Kent genelinde 9 bin 200 öğretmen ve 150 bin öğrenci olduğunu ifade eden Tetik, öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle dün itibarıyla kapandığını belirtti. Tetik, “Hiçbir dersimiz boş geçmeyecek” ifadelerini kullandı.