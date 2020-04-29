Şırnak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet gösteren 4 kişiye gözaltı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, ilçedeki Mardin Caddesi'nde yer alan bir banka önünde bulunan ve yapılan ikazlara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi hakkında işlem yapmak için harekete geçti.

Şahısların kimliklerini ibraz etmek istemeyen ve görevlilere direnmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu olay yerinde toplanan bazı vatandaşlar, polislerin işlem yapmasını engellemek amacıyla uyarılara rağmen dağılmayarak polise sözlü ve fiziki müdahalede bulundu.

Bölgeye gelerek kalabalığı dağıtan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi ile kalabalığı yönlendirdiği tespit edilen bir kişiyi işlem yapmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Sosyal mesafe kuralına uymayanlar hakkında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şahıslar hakkında "memura mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnmekten ötürü" adli işlem başlatıldı.