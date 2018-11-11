0553 313 94 23
impression

Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:39
Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:39
  1. Şırnak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den CHP'ye 'Türkçe ezan' cevabı
    1. AK Parti'den CHP'ye 'Türkçe ezan' cevabı
    2. Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit, 5..
    3. PYD'li teröristler Münbiç’te..
    4. Bu seçimin mağlubu belli oldu.....
    5. Her mangalcı bu tüyoları bilmez!
    6. Bakın tarihe
    7. Kahramanmaraş'ta av tüfekli katliam!..
    8. Sonuna kadar varım
    9. Hindistan cevizi yağı zararlıymış
    10. THY rekorunu erken kırdı! Tam 1 milyar..
    11. 'Kısmetse hani, bir tatil de biz..
    12. Kılıçdaroğlu'ndan Genelkurmay Başkanı..
    13. Gazi ve malullük hakkımız verilsin
    14. Alzheimer hastalarının tek ihtiyacı...
    15. Arkadaşıyla nişanlı olan kız kardeşi..
    16. Öz annesini, 'Sen karını bile..
    17. Burun eğrilikleri iz kalmadan..
    18. Azmin zaferi! 1 yılda 122 kilo verdi
    19. Göz yanmasına çay demleyin!
    20. Bursaspor Kasımpaşa maçında gol sesi!..
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim