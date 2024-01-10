  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belediye başkanı duyurdu: AK Parti beni aday göstermezse 2 kurban keseceğim

Türkiye'den F-16 açıklaması! 'Bir ilk olacak'

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Mete Yarar ABD'nin Türkiye ile ilgili gizli F-35 planını açıkladı: İddia ediyorum bu olacak

Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Atatürk ile ilgili tarihi gelişme yaşanacak mı? Tüm Fenerbahçeliler Kadıköy'de Atatürk forması bekliyor! Ali Koç bu sefer yapacak mı?

Pedofili skandalında yeni detaylar! Bill Gates’e müebbet

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan savaş uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalı acilen

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor!
Gündem Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi
Gündem

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-10 19:05:00 -
Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Ocak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu
Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu

Ekonomi

Gabar Dağı'ndan sonra Türkiye'ye bir petrol müjdesi daha gelebilir! O ilimizde nefesler tutuldu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

150 milyon varillik petrol rezervi keşfi: Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak! Gabar Dağı'da yeni keşifler an meselesi
150 milyon varillik petrol rezervi keşfi: Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak! Gabar Dağı'da yeni keşifler an meselesi

Ekonomi

150 milyon varillik petrol rezervi keşfi: Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak! Gabar Dağı'da yeni keşifler an meselesi

Gabar Dağı'nda çıkan petrolden müthiş haber
Gabar Dağı'nda çıkan petrolden müthiş haber

Ekonomi

Gabar Dağı'nda çıkan petrolden müthiş haber

Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!
Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!

Ekonomi

Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!

Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi
Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi

Gündem

Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama
Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

Gündem

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23