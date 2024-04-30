Şırnak'ta feci kaza: Otomobil tırla çarpıştı!
Şırnak'ta tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şırnak'ta tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şırnak'ta, Nurullah E. tarafından kullanılan bir otomobil, Cizre-Şırnak kara yolunun İkizce mevkisinde karşı yönden gelen Hacı B. yönetimindeki bir tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Nurullah E. ağır yaralandı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tır sürücüsü Hacı B. gözaltına alındı.