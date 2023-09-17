Şırnak’ta feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Şırnak’ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza Uludere’de Şenoba beldesi 5’inci kilometresinde meydana geldi. N.Y.(46) idaresindeki 73 AAY 950 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan A.Y. ve M.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerin müdahalesiyle yaralılar Uludere ve Şırnak devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve devrilen aracın altında kalan Ayşe Y. kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA