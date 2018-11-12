Şırnak'ta doğal gaz sevinci

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kenti doğal gaz ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu doğal gaz çalışmalarının kentin ana hatlarında tamamlandığını aktaran Bedirhanoğlu, "Şırnak'ta 'olmaz' denileni gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Kentin daha temiz bir havaya ihtiyacı vardı, bunu da doğal gaz kullanımını yaparak başaracağız." dedi. Bedirhanoğlu, şehir içi hatların tamamlandığı bölgelere yakın zamanda doğal gaz verileceğini müjdeleyerek, doğal gazın kente hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından ilk meşale ateşini Bedirhanoğlu ve yüklenici firma yetkilileri yaktı.

Törene, BOTAŞ ve yüklenici firma temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.