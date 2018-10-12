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Şırnak'ta devrilen zırhlı araçta 12 asker yaralandı

Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 askerin yaralandığı öğrenildi.

12 Ekim 2018 Cuma 23:48
Şırnak'ta devrilen zırhlı araçta 12 asker yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı araç, Kumçatı beldesi çıkışında asker intikali sırasında devrildi.

Kazada yaralanan 12 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:48
  1. Şırnak
  2. zırhlı araç

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