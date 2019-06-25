Şırnak'ta binlerce fişek ele geçirildi! Şırnak’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapılması sonucu 6 bin 700 fişek ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, bir araçta 6 bin 700 fişek ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 7,62 milimetre çapında 6 bin 700 fişek bulunan araçtaki S.Ç. ve C.A. gözaltına alındı. Mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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