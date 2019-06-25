0553 313 94 23

Şırnak'ta binlerce fişek ele geçirildi!

Şırnak’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapılması sonucu 6 bin 700 fişek ele geçirildi.

25 Haziran 2019 Salı 12:49
Şırnak'ta binlerce fişek ele geçirildi!

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, bir araçta 6 bin 700 fişek ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 7,62 milimetre çapında 6 bin 700 fişek bulunan araçtaki S.Ç. ve C.A. gözaltına alındı.

Mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:49
  1. Şırnak
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi
  3. Mühimmat
  4. Mermi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu etti
    1. Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu..
    2. Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi
    3. ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
    4. Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları..
    5. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde..
    6. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
    7. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
    8. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    9. Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
    10. Sağlık Müdürü Vekili Dr. İnan;..
    11. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler..
    12. Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam..
    13. Alev alan otomobilin içerisinde..
    14. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
    15. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
    16. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
    17. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
    18. İskele sahiline onlarca çöp kutusu..
    19. 2,5 aydır kayıp
    20. "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava..
    21. Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte..
    22. Ünal Karaman’dan tam gün mesai
    23. Yeşilyurt’ta 25. Kültür, Kiraz ve Spor..
    24. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    25. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    26. Yavuzeli’nde sinek istilası
    27. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    28. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    29. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    30. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı