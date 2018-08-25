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Şırnak'ta acı olay! Cesedi 15 kilometre ötede bulundu

Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren bir kişi kayboldu. Kaybolan adamın cansız bedeni, suya girdiği yerin 15 kilometre ötesinde bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:23
Şırnak'ta acı olay! Cesedi 15 kilometre ötede bulundu

Ailesi ile birlikte piknik yapmak için Dicle Nehri kıyısına gelen 31 yaşındaki Kadri Oruç, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Oruç’u bulmak için ailesi ve çevredeki vatandaşlar arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine bölgeye Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Oruç’un bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, bölgeye yönlendirildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Oruç’un cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 kilometre ötesinde bulundu. 

Oruç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:23
  1. Elazığ
  2. Şırnak
  3. İdlib

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