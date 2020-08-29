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Aktüel Şırnak'ta 5 noktada çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Şırnak'ta 5 noktada çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:40:55 -
Şırnak'ta 5 noktada çıkan yangına müdahale ediliyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 5 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cevizdüzü köyü Zinyafira Tepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Yangının haber alınmasının ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkeze bağlı Cevizdüzü köyü Zinyafira Tepe mevkisinde 5 noktada 28 Ağustos saat 07.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiş, bahse konu yangın haberinin alınmasına müteakip Şırnak Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 4 teknik eleman olmak üzere toplam 22 personel ve kolluk kuvvetlerinin katılımlarıyla yaklaşık 55 kişiden oluşturulan ekiple yangın alanına derhal intikal edilmiştir. Cudi Dağı üzerinde bulunan Cevizdüzü köyü etrafı söndürülmüş, ancak yangının uç kısmına yol ağı olmamasından çıkılamamıştır. Bahse konu yangının örtü yangını olarak tabir edilen boyutta olduğu tespit edilmiş olup söndürülmesi için ilgili kurumlarımızın bütün imkanları seferber edilerek gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

Öte yandan Besta mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.


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