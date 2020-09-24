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Aktüel Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:21:27 -
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bölgede operasyon sürüyor.

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