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Şırnak'ta 3'ü Fransız 16 PKK'lı terörist yakalandı!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Şırnak'ta 3'ü Fransız 16 PKK'lı terörist yakalandı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün erkek, 2'sinin kadın olduğu öğrenilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
  1. PKK
  2. Operasyon
  3. Fransız

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Fransızlar Fransızlık yapıp biz buraya arsa bakmaya geldik diyeceklerdir...
  • MahoMaho2 sa önce
    Yıkın falakaya da, bir daha gavur buraya gelebiliyor mu ?
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