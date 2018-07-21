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Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:01
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütüPKK/YPG üyesi 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Örgüte 2015 yılında Cizre ilçesinden katıldıkları belirtilen teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:01
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  3. PKK
  4. teröristler teslim oldu

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