Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:01
Şırnak'ta terör örgütüPKK/YPG üyesi 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
Örgüte 2015 yılında Cizre ilçesinden katıldıkları belirtilen teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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