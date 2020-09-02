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Aktüel Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:04:17 -
Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

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