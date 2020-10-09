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Aktüel Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:04:06 -
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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