Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu! Teslim olanların sayısı 173'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Teslim olan terörist sayısı 173 oldu

Ayrıca açıklamada, teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173’e yükseldiği aktarıldı.