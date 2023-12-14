Şırnaklılardan 'helal olsun' dedirten Filistin etkinliği!

Şehr-i Nuh Platformunca 38 STK desteğiyle Sanat Sokağı'nda kurulan “Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırında” düzenlenen “bir oruç, bir iftar, bin dua” etkinliğinde STK temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin halkı için iftarda bir araya gelerek İsrail’in Gazze’ye ve Filistin’e yönelik zulmünün bitmesi için dua etti.

Açıklama yapan Abdullah Çatı, iftarı açtıktan sonra Filistin’deki mücahitlere dua ettiklerini söyledi. İsrail'in bir soykırım yaptığını belirten Çatı, "Bundan dolayı İsrail’in bu zulmünün biran önce bitmesi adına her gün bin dua ederek, buradan herkesi Filistinli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.