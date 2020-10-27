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Aktüel Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulda robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıf açıldı
Aktüel

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulda robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıf açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:02:45 -
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulda robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıf açıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde "El-Cezeri'nin torunları geleceği kodluyor" projesi kapsamında, bir okulda robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıf açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Silopi Dicle Ortaokulunda hizmete giren robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıfın açılışını yaparak, sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, bilim insanı El-Cezeri ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

El-Cezeri'nin 800 yıl önce bu topraklarda doğup büyüdüğünü, kendini yetiştirdiğini, o zamanın şartlarında eğitim aldığını ve aldığı eğitimin çok ötesinde icatlar ortaya koyduğunu kaydeden Pehlivan, sibernetik alanının kurucusu El-Cezeri'nin, robotikle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Pehlivan, şöyle konuştu:

"Ne güzel, sizler bu coğrafyada, aynı dilde, aynı ülkede onu takip ederek çağın gerekliliklerine uygun şekilde eserler ortaya koyuyorsunuz, koyacaksınız. Silopi ilçemizde ilk adım olacak ama arttıracağız. İl genelinde 10 robotik kodlama merkezimiz olacak. Bu yeterli değil, sayısını giderek arttıracağız. Beceri atölyelerimiz var. Onların da sayısını iki katına çıkartıyoruz. Dicle Kalkınma Ajansı ile geçtiğimiz yıl bir proje yaptık. 55 atölye kuracağız. Bunların bir kısmı robotik kodlama ile ilgili olacak ve bütün ilçelerimizde yer alacak.

Törene, Kaymakam Can Kazım Kuruca, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Şırnak İl Temsilcisi Yusuf Bilin de katıldı.


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