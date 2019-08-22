Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
22 Ağustos 2019 Perşembe 01:12
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