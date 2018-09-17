Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehre giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Şırnak’ın Cizre ilçesi Nur Mahallesindeki Tank Taburu mevkiinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 13 Yaşındaki Muhammed Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Küçük çocuğun suda aniden gözden kaybolduğunu gören Tank taburunda görevli bir asker durumu üstlerine bildirmesi ile olay yerine gelen askerler küçük çocuğu çıkarmaya çalıştık ancak 13 yaşındaki çocuk akıntıda kayboldu.

ELBİSELERİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bunun üzerine olay yerine İtfaiye ekibi, Ambulanslar sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinden bir kişi ve gönüllü dalgıçlardan dört kişi toplam beş dalgıç akıntıda kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan mahalleli ve küçük çocuğun yakınları nehir kıyısına akın etti.

Olay yerine gelen küçük çocuğun annesi çocuğuna ait elbiseleri görünce sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi ilçe Jandarma komutanı teselli etmeye çalıştı. Toplam beş dalgıçla yapılan arama kurtarma çalışmalarında küçük çocuk kısa sürede bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 13 yaşındaki Muhammed Karakoyun’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.