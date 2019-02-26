Şırnak yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim HDP oy oranları

Şırnak’ta anket sonuçları açıklandı mı? Şırnak seçim anketi 2019, Şırnak son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Şırnak'a ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Şırnak AK Parti açısından önemli illerin başında gelmekte. 31 Mart yerel seçim Şırnak’da son durum ne? Şırnak seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

Şırnak seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 185.312 seçmenin 714 sandıkta oy kullandığı Muş'da 31 Mart 2019 yerel seçimleri son derece önemli. Zira Şırnak Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Şırnak'da AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka, Şırnak HDP Belediye başkan adayları Nurcan Altürk ve Hişyar Uysalç oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Şırnak için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Şırnak'da 31 Mart 2019 yerel seçimlere ışık tutması açısından önemlidir.

Şırnak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Serhat Kaldıran % 59.6

AK Parti adayı Ahmet Hamdi Yıldırım % 29.3

MHP adayı Nizar Zeyrek% 3.2

HÜDA PAR adayı Halit Tatar : 2.6

Şırnak 24 Haziran genel seçim sonuçları

HDP: % 71.86

AK Parti: % 17.19

MHP: % 3.85

CHP: % 2.26

İYİ Parti: % 1.91

SP: % 0.45