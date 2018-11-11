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Şırnak şehidi Ünal Olgun, babaannesiyle aynı gün Hakk'a yürüdü

Şırnak’ta terör örgütü PKK'nın kahpe pususunda şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun’un Bursa’daki evine acı haber verildi. Şehidin babaannesinin de aynı gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

11 Kasım 2018 Pazar 20:12
Şırnak şehidi Ünal Olgun, babaannesiyle aynı gün Hakk'a yürüdü

PKK’lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Şırnak Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun’un Bursa’nınGürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’ndeki evine acı haber ulaştırıldı.

2 çocuk babası Şehit Ünal Olgun’un şahadete eriştiği gün babaannesi Suna Ocak’ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Erzurum'unŞenkaya ilçesi Atyolu Köyü’nde vefat eden Suna Ocak'ın cenazesine giden şehidin anne ve babası Güleser - Asım Olgun çifti geri dönerek Bursa’ya geldi.

Eşi fenalık geçirdi

Eşinin şehit olduğu öğrenen Ceylan Olgun ise fenalık geçirerek Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Görev yeri Bingöl'den geçici görevle Şırnak'a giden Uzman Çavuş Ünal Olgun’un 3 yaşında Mesut ve 5 yaşında Ceren isminde 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

 

Türk Bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cizre'den askeri helikopter ile Mersin'e oradan da uçakla Bursa'ya getirilecek olan şehidin naaşının yarın ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 20:12
  1. Şırnak
  2. Mersin
  3. Erzurum
  4. Bursa
  5. Bingöl
  6. Şehit Ünal Olgun
  7. Gürsu

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