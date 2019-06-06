0553 313 94 23

Şırnak lise taban puanları 2019 MEB

Şırnak lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sınavına girerken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Şırnak taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:29
Şırnak lise taban puanları 2019 MEB

Şırnak lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran Cumartesi günü sınava girdi. 2019 LGS sınavına giren öğrenciler bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Şırnak taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Şırnak lise taban puanları 2019 MEB, Şırnak lise puanları 2019, Şırnak lise taban puanları 2019 LGS Şırnak lise taban puanları, Şırnak lise yüzdelik dilimleri 2019, Şırnak lise başarı puanları, Şırnak Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Şırnak İmam Hatip Lisesi taban puanları, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Şırnak Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Şırnak liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Şırnak lise yüzdelik dilimleri 2019. 

CİZRE / Cizre Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi taban puanları

SİLOPİ / Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi taban puanları

İDİL / İdil Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

SİLOPİ / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

CİZRE / Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:29
  1. cizre lise taban puanları 2018 2019
  2. şırnak lise taban puanları 2019
  3. şırnak anadolu lisesi taban puanı
  4. şırnak fen lisesi taban puanı 2019
  5. cizre lise taban puanları 2019
  6. şırnak taban puanlarışırnak lise puanları 2019
  7. istanbul lise taban puanları 2019
  8. van erciş lise puanları
  9. şanlıurfa lise puanları
  10. trabzon lise kontenjanları
  11. van tuşba fen lisesi taban puanı
  12. şanlıurfa nitelikli liseler taban puanları
  13. Şırnak Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  14. Şırnak Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  15. Şırnak Liseleri Kontenjanları 2019
  16. Şırnak liselerin en küçük puanları 2018
  17. Şırnak Anadolu Liseleri Kontenjanları
  18. 2018 2019 Şırnak Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  19. Şırnak Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  20. Şırnak Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  21. Şırnak Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Şırnak İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Şırnak Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  24. Şırnak Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Şırnak Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  26. Şırnak Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  27. Şırnak Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  28. Şırnak Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  29. Şırnak Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  30. Şırnak lise taban puanları 2019 MEB
  31. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
  32. Şırnak Fatih Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları
  33. İdil Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
  34. Şükrü Geliş Fen Lisesi taban puanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    1. Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    2. Onursuz LGBT'liler 'onur yürüyüşü'..
    3. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    4. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    5. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    6. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    7. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    8. Arkadaşları fark etti, son anda..
    9. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    10. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    11. Domates ihracatından 603 milyon..
    12. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    13. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    14. Dolar da tatile çıktı
    15. Konak’ın parkları yenileniyor
    16. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    17. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    18. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    19. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    20. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi