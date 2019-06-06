Şırnak lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran Cumartesi günü sınava girdi. 2019 LGS sınavına giren öğrenciler bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Şırnak taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Şırnak lise taban puanları 2019 MEB, Şırnak lise puanları 2019, Şırnak lise taban puanları 2019 LGS Şırnak lise taban puanları, Şırnak lise yüzdelik dilimleri 2019, Şırnak lise başarı puanları, Şırnak Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Şırnak İmam Hatip Lisesi taban puanları, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Şırnak Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Şırnak liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Şırnak lise yüzdelik dilimleri 2019.

CİZRE / Cizre Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi taban puanları

SİLOPİ / Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi taban puanları

İDİL / İdil Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

SİLOPİ / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

CİZRE / Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız