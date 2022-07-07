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İSLAM Şırnak Kurban bayramı namazı saat kaçta Cizre İdil Silopi
İSLAM

Şırnak Kurban bayramı namazı saat kaçta Cizre İdil Silopi

Kurban bayramı öncesinde namaz vakitleri araştırılıyor. Bayram namazına gidecek olanlar hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağını araştırıyor. Peki, Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:53:00 -
Şırnak Kurban bayramı namazı saat kaçta Cizre İdil Silopi

Mübarek kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bayram öncesinde hangi ilde ilçede bayram namazının kılınacağı saat merak ediliyor. Peki, kurban bayramı namazı Şırnak'ta kaçta kılınacak?

Şırnak Kurban bayramı namazı saat kaçta Cizre İdil Silopi

9 Temmuz Cumartesi sabahı Şırnak'ta bayram namazı saat 05.30'da kılınacak.

Beytüşşebap bayram namazı saat kaçta?

Beytüşşebap'ta bayram namazı saat 05.27'de kılınacak.

Cizre bayram namazı saat kaçta?

Cizre'de bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.

Güçlükonak bayram namazı saat kaçta?

Güçlükonak'ta bayram namazı saat 05.32'de kılınacak.

İdil bayram namazı saat kaçta?

İdil'de bayram namazı saat 05.33'te kılınacak.

Silopi bayram namazı saat kaçta?

Silopi'de bayram namazı saat 05.30'da kılınacak.

Uludere bayram namazı saat kaçta?

Uludere'de bayram namazı saat 05.28'de kılınacak.

 

 

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