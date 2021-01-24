Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 gününden 12.03.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sözlü ve uygulamalı sınav; Zabıta Memuru alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacak. Memur alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

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