Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacağını duyurdu.
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 gününden 12.03.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapmaları gerekiyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sözlü ve uygulamalı sınav; Zabıta Memuru alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacak. Memur alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
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