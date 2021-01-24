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Ekonomi Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Ekonomi

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Şırnak Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:41:00 -
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için başvuru  esnasında istenilen belgeleri  ile  birlikte  08.03.2021  gününden  12.03.2021  günü  mesai  bitimine  kadar  (mesai  günlerinde  saat 09.30-17.00 arasında) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sözlü ve uygulamalı sınav; Zabıta Memuru alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi   Hizmet  Binasında  sözlü sınav ve   uygulamalı sınav yapılacak. Memur alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi  Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

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