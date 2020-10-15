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Siyaset Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı
Siyaset

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:12:00 -
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı

AK Partili Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

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