Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı

İşgal altındaki Batı Yaka’da kaydedilen görüntülerde, İsrailli teröristlerin yıkım operasyonlarında Türkiye’de üretilen Hidromek marka iş makinelerini kullandığı görüldü.

Uluslararası medya organlarında yer alan görüntülerde, Hidromek logolu iş makinelerinin İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla birlikte ilerlemesi ve Filistinlilere ait ev ile iş yerlerinin yıkıldığı bölgelerde faaliyet göstermesi dikkat çekti.

Terörist İsrail, son haftalarda özellikle Batı Yaka’nın kuzeyindeki kentler ile mülteci kamplarında yıkım ve askeri operasyonları artırdı.

BU İLK DEĞİL

İnsan hakları ve kurumsal sorumluluk alanında faaliyet gösteren bazı izleme kuruluşlarının daha önce yayınladığı raporlarda da Hidromek iş makinelerinin İsrail’in Filistin topraklarındaki yıkım faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilmişti.

Bu raporlara göre Hidromek’e ait iş makineleri, 2010 yılında Batı Yaka’nın Güney El Halil bölgesindeki su sarnıçlarının yıkımında, 2013 yılında Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki El Maleh ve El Mayta köylerinde yaklaşık 70 yapının yıkılmasında, 2018 yılında ise İbzik köyündeki okul yapılarının yıkım ve müsaderesinde görüntülendi.

Aynı raporlarda, iş makinelerinin Doğu Kudüs’te de yıkım operasyonlarında kullanıldığı ifade edildi. Buna göre Hidromek ekipmanları 2012 yılında Beyt Hanina Mahallesi'ndeki bir yıkımda, 2018 yılında ise Silvan Mahallesi’nde Filistinlilere ait bir matbaanın yıkımı sırasında da belgelendi.

2024’TE LİSTEDEN KALDIRILDI

Hidromek’in bölgedeki satışlarını Emcol Co. Ltd. üzerinden yaptığı belirlendi. Bir İsrail şirketi olan Emcol, Hidromek’in İsrail distribütörü oldu. Edinilen bilgilere göre Hidromek, Türkiye’nin 2024’te İsrail’e yönelik ticareti kesme kararının ardından, internet sitesinde Emcol’ün adını kaldırdı.

Hidromek’in mevcut “Küresel Bayiler” listesinde, İsrail görünmüyor.

EMCOL’ÜN SİTESİNDE HALEN MEVCUT

Ancak tüm bunlara rağmen Emcol’ün internet sitesindeki, “Temsil ettiklerimiz” listesinde, Hidromek’in ismi halen aktif olarak görünüyor.

Türkiye tarafındaki web sitesinden temizlenmiş olmasına rağmen, İsrail merkezli Emcol şirketinin kendi web sitesinde HİDROMEK ürün katalogları, iş makinelerinin teknik broşürleri ve servis formları halen yayında.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uluslararası medyada yer alan görüntüler tepkilere neden olurken, Hidromek’in konuya dair açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan İsraillilerin, Türkiye lehine kamuoyunu kışkırtmak için, geçmişte alınan ürünleri göz önüne çıkarma ihtimalinin de üzerinde duruluyor.