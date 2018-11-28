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Şirketlerini ihracatla uçuracaklar

Yerlileşme adımları ve üretim başarılarıyla adlarından söz ettiren şirketler, ihracat yarışına girdi. Söz konusu şirketler katma değerli ürünlerin ihracıyla cirolarını artırmayı hedefliyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:23
Şirketlerini ihracatla uçuracaklar

Gıda, tarım, savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde üretimlerini ve satışlarını artıran firmalar; ihracata büyük önem veriyor. Sektörlerinin yerlilik oranını yukarı taşıyan bu firmalar, inovatif ürünlerini ihraç ederek gelirlerini arttırmayı; atağa kalkmayı amaçlıyor.

Açığı kapatacak hamle

Gıda sektöründe doğal ürünleriyle öne çıkan Aksuvital, 90-95 ülkeye ihracat yapıyor. Süratle dışa açılan şirket, bu yolla daha çok müşteri elde etmeyi planlıyor. Doğal ürüne rağbetin giderek arttığını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, “Bu ortamda biz de ihracat başarıları elde etmeye ve ticaret açığını aşağı çekmeye odaklanıyoruz” dedi. Pahada ağır ürünler üretip sattıklarını kaydeden Aksu, “Ülkemizin ihracat kilogram birim fiyatı 1,4 dolar. Çok şükür bizim birim fiyatımız daha yüksek, 5-6 dolar mertebelerinde” ifadelerini kullandı. Doğal ürünler sektörünün büyüdüğüne işaret eden Aksu, ayrıca “Sektörün gelirleri dünyada yüzde 10-15, ülkemizde yüzde 20-25 artıyor. İhracatın da rolüyle gelirler daha da artacak, 800-900 milyon liranın ötesine geçecek” öngörüsünde bulundu.

Talep yağıyor

Alpedo ve Dondurmam Gaymak markalı dondurmalarının onlarca ülkeye ihraç eden Kervan Lezzet Grubu da yeni pazarlara açılma gayretinde. Grubun ortaklarından Mustafa Pekel, Maraş dondurmasının ününün dünyaya yayıldığını vurgulayarak, “Buna paralel ürünlerimize talep yağıyor. Şu anda Katar, Kuveyt, Umman, Çin’e ihracat yapıyoruz. Rusya ile de görüşmelere devam ediyoruz. Bu ülkeye daha çok ürün satmak için gerekli adımları atıyoruz” açıklamalarını yaptı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:23
  1. savunma sanayii
  2. ihracat
  3. Gıda sektörü
  4. Aksuvital
  5. Yunus Aksu
  6. Alpedo
  7. Dondurmam Gaymak
  8. Kervan Lezzet Grubu
  9. Mustafa Pekel
  10. Maraş dondurması

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