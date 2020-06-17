Şirketlerin B planı hazır

Corona virüsüne (Covid-19) karşı devasa bütçelerle dev ülkelerin ekonomileri çöküş sinyali veriyor. Ekonomiye güç katmak, istihdamı korumak için peş peşe kurtarma paketleri ilan eden ABD, Japonya, Almanya ve Rusya’da ikinci dalga endişesi hâkim.

Gün be gün artan endişe, ek paketleri gündeme getirecek. ABD’nin 2.2 trilyon dolarlık, Japonya’nın 1.1 trilyon dolarlık, Almanya’nın 130 milyar euroluk, Rusya’nın 70 milyar dolarlık hibe ve kredi programlarına yenileri eklenecek. Pandeminin üretimi ve ticareti yavaşlatmaması, firmaları küçültmemesi, iflaslara yol açmaması için ilave önlemler alınacak.

Yeni adımlar atılıyor

Covid-19’la mücadele erimesi sürecinde Türkiye, gerekli tedbirleri hayata geçirerek, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketini açıklayarak pek çok ülkeye örnek olmuştu. 600 milyar liralık paket sayesinde kepenklerin kapanması ve istihdamın erimesi engellenmişti. Yakında parlamentoya sunulacak ‘İstihdam Kalkanı’ paketiyle de işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) süresinin uzatılacak. Corona virüsünün yayılımını durdurmayı odağa oturtan hükümet tarafından da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına ise imkân tanınarak, ikinci dalga riski büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ayrıca ekonomiyi canlı tutacak hamleler yapıldı. Kredi maliyetleri aşağı çekilerek yatırım iştahı arttırılırken, konut, taşıt ve tatil talebini yukarı taşındı.

Ekonominin kademe kademe açılmasıyla rahatlayan üreticiler ve tüccarlar, Covid-19 vakalarının artması karşısında tedirgin olup ihtiyatı elden bırakmıyorlar. Nitekim toparlanmaya başlayan yapı, otomotiv, makine, giyim, gıda ve perakende sektörleri büyüme hedeflerini küçülttüler. Senenin ikinci yarısında iç ve dış tüketimi karşılamayı, yeni bölgelere açılmayı eksene alan bu sektörlerden devamlı “Pandeminin ülkemizi tamamen terk etmesi adına fedakârlık yapılmalı. Yeni normale adapte olunmalı. Evlerden maskesiz ve eldivensiz çıkılmamalı, sosyal mesafe korunmalı. Ekonomi yönetimimizce de tüm senaryolar masaya yatırılmalı, çarkların dönmesi için gereken ne ise yapılmalı” çağrısı geliyor.

Tecbrübeli döneme girildi

Öte yandan; kabinenin kararlarına, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyulduğu takdirde bulaşı riskinin minimum seviyelere ineceği tahmin ediliyor. Aşı ve ilaç üretiminin tamamlanmasıyla da Covid-19 tehdidinin bertaraf edileceği öngörülüyor. Covid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor. Bu projeler meyvelerini veriyor. Keza Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde “Corona virüsüne karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik” demişti. Varank, “Yerli sentez ilacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor” ifadelerini de kullanmıştı.