Şirketlerin %17'si çalışanlarını BT konusunda eğitmemesi zafiyet sebebi!

Türkiye’deki çalışanlar arasında eğitime yönelik talebe bakıldığında, çalışanların %32’si siber güvenlik konusunda daha düzenli eğitimler görmek istiyor. Bu eğitimler en çok inşaat ve mühendislik, eğitim ve konaklama sektörlerinde çalışanlar tarafından talep ediliyor.

“Araştırmalar siber güvenlik tehditlerinin %95'inin insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor”

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, şunları söyledi: "İnsan güvenlik duvarı, siber olaylara karşı en önemli savunmalardan biridir. Üçüncü taraflarca yapılan araştırmalar, siber güvenlik tehditlerinin %95'inin bir şekilde insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. Bu nedenle üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar her seviyedeki çalışan uygun siber güvenlik eğitimi almalıdır. Kaspersky, her seviyedeki çalışanın eğitimine ve becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak için Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu'nu sundu. Platform, yıl boyunca çalışanlar için güçlü, pratik siber hijyen becerileri oluşturan çevrimiçi ve şirket içi bir araç olarak hizmet veriyor."

Özar, ayrıca şunları ekledi: "Aynı zamanda, kuruluşlar insan güvenlik duvarı ihlaline ve içeriden gelen tehdide hazır olmalıdır ve bunun için 360 derece korumaya ihtiyaçları vardır. Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR), bu noktada gelişmiş tehditlerin ele alınmasında önemli bir rol oynayan, birden fazla güvenlik katmanı ve etki alanı genelinde genişletilmiş görünürlük ve analiz sağlayarak geleneksel uç nokta tespit ve yanıtının ötesine geçen bir siber güvenlik çözümüdür."

Çalışanların dijital becerilerini artırmak için yapılması gerekenler

Kaspersky uzmanları, çalışanlarınızın dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için şunları önerdi:

İşinizde en çok hangi dijital becerilere ihtiyaç duyulduğunu anlamak için düzenli kontroller yapın.

Çalışanların becerilerini geliştirebilmeleri için siber okuryazarlık kursları ve eğitimleri düzenleyin. Çalışanları siber güvenlikle ilgili konularda eğitmeye yardımcı olacak çevrimiçi bir öğrenme aracı olan Kaspersky Automated Security Awareness Platform'u bunun için kullanabilirsiniz;

Çalışanların kimlik avı, dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları gibi trend siber tehditleri nasıl tanıyıp önleyeceklerini bildiklerinden emin olun.

Antivirüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı dahil olmak üzere uç nokta koruma çözümlerinizi kontrol edin.

Uç nokta faaliyetlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlamak için Uç Nokta Tespit ve Müdahale (EDR) çözümlerini kullanın. Bu çözüm bireysel cihazlardaki güvenlik olaylarının tespit edilmesine, araştırılmasına ve müdahale edilmesine olanak tanır.

Uç noktalar, ağlar, e-posta ve bulut platformları dahil olmak üzere çeşitli güvenlik kaynaklarından gelen verileri entegre etmek ve analiz etmek için XDR kullanın. Bununla sağlanan kapsamlı görünürlük, güvenlik ekiplerinin kuruluşun farklı bölümlerini hedef alabilecek tehditleri tespit etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur.

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