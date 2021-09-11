Şirketlerimiz kuvvetlerine kuvvet katıyor

Buğra Kardan

Peş peşe gelen üretim ve ihracat başarıları moralleri arttırıyor. Dünyayı şaşırtan bu başarıları devam ettirmek için önemli hamleler yapılıyor.

Hedef büyük

Hükümet tarafından yerli ve yabancı yatırımları teşvik edilirken, unicorn (milyon dolarlık firma) adedini arttıracak adımlar atılıyor. Unicorn’ları decacorn (10 milyon dolarlık firma) haline getirmek için tüm imkânlar kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ahmet Taha Koç da hedeflerinin Türkiye’den decacorn’lar çıkarmak olduğuna işaret ediyor. Unicorn’ların iyi grafik ortaya koyduklarına dikkat çeken Koç, “Peak Games’in 1.8 milyar dolara, Gram Games’in 250 milyon dolara, Rollic Games’in 168 milyon dolara satın alındığı ve Getir ile Hepsiburada’nın kuvvetine kuvvet kattığı ortada. Bu örnekleri arttırabilir ve ülkemizi mutlu eden, gururlandıran unicorn’ları daha da büyütebiliriz” diyor.

Önemli çağrı

Yatırım ortamını uygun hale getirip decacorn’ların devreye girmelerine imkân tanıyacaklarını vurgulayan Koç, “Dünyanın önde gelen grupları ülkemize gelmeli ve firmalarımızla el ele vermeli” çağrısında bulunuyor. Koç, Türkiye’nin güçlü markalarla ve şirketlerle anılması için hummalı çalışma yürüttüklerini dile getiriyor. Yapay zekâ alanında da yeni unicorn’lar çıkarmakta kararlı olduklarını ifade ediyor. Ahmet Taha Koç, ilaveten şunları kaydediyor:

“Ulusal Yapay Zekâ Stratejimiz ortada. Burada birinci odağımız beceri, ikinci odağımız altyapı, üçüncü odağımız teknik veri. Gelinen aşamada yapay zekâ algoritmalarını yazabilecek iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Problemi çözmek için veriye ihtiyaç duyuluyor ve tabii bunları harmanlayabilecek bir işlem gücüne sahip olmak gerekiyor. Biz de bu hakikati görüp yapabileceğimiz ne var ne yoksa ele alıp 6 öncelik içinde 119 tane tedbir belirledik. Yol haritamız belli. Yapay zekâ uzmanı sayısını yukarıya çekeceğiz. Üniversitelerimizde lisans, lisans üstü programların sayısını arttıracağız. 2025 için 50 bin istihdam hedefi koyduk, 10 bin de lisans üstü mezunu yetiştireceğiz. Yapay zekâ girişimlerinin tamamının milli gelirden aldığı payının yüzde 5’i bulmasını esas alıyoruz. İnşallah başarılı olacağız, unicorn’larımız ve decacorn’larımızla öne çıkacağız.”