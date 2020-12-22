Şirketlere kritik uyarı! Tatbikatlar yapın siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alın

Buğra Kardan

2020’de siber saldırılarda belirgin bir artış görüldü. Saldırıların 2021’de daha da artacağı tahmin ediliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi tehdidinden ötürü çalışma ve eğitim hayatının online ortama taşındığını dile getirerek, “Doğal olarak bireyler ve kurumlar daha dikkatli olmalı, ataklara karşı gerekli tedbirleri almalı” dedi.

7/24 takipteyiz

Erkan, Maltepe’de bulunan operasyon merkezlerinde 7/24 siber saldırıları takip ettiklerini belirtti. Erkan şunları kaydetti: “Turkcell olarak müşterilerimizin verilerinin korunması için sunduğumuz hizmetleri sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin güvenle faaliyetlerini yürütmeleri adına özel koruma çözümleri üretiyoruz. Dijital Güvenlik Servisimizle müşterilerimizin e-postalarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve uygulamalarında kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları önlüyoruz. Özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve büyük alışveriş platformlarının veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak hem kamu kurumlarımıza hem de özel şirketlerimize üst seviye siber güvenlik hizmeti veriyoruz.”

Dönüşüme adapte olunmalı

“2020’de yaşadığımız hızlı dijital dönüşüm 2021’de ivmelenerek artacak. Dönüşüme adapte olunmalı” diyen Erkan, şöyle devam etti: “Yeni dönemde şirketlerimiz güvenlik stratejilerini de gözden geçirmeli, acil durum müdahale planları ve hatta siber tatbikatlar yapmalılar. Bireysel müşterilerimiz de mutlaka cep telefonlarına şifre koymalı, internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihazla paylaşmamalı, dolandırıcılık amaçlı mailler ile mesajlara dikkat etmeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilirliğini kontrol etmeliler. Ülkemizi siber tehditlerden korumak için kurduğumuz Dijital Güvenlik Servisimizle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize baştan sona hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Çalışmalarımız devam ediyor

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ da Covid-19 döneminde internet kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Bu durum siber güvenlikle ilgili riskleri arttırdı. Biz de bu hakikati görüyor ve Dijital Güvenlik Servisimizle riskleri minimuma indiriyoruz. Müşterilerimize daha güvenli bir internet deneyimi sunmak için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. Dijital Güvenlik Servisi’nin bireysel verileri korunaklı kıldıklarını anlatan Tansuğ, “Bu servise abone olan kullanıcılar, sahte sitelere girmeleri halinde uyarılıyorlar” diye ekledi.

Yatırım tutarı 2 milyar lirayı aşacak

İletişim devi Turkcell tarafından yakında Çorlu’da veri merkezi devreye alınacak. Veri merkezlerine yapılan yatırım tutarı da 2 milyar lirayı aşacak. Toplam beyaz alan kapasitesi Çorlu Veri Merkezi’nin açılmasıyla 39 bin 500 metrekareyi bulacak. Turkcell Genel Müdürü Erkan, Türkiye’nin verisini korumak için hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Erkan, şu ifadeleri kullandı: “Biz yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibiyle hareket ediyor ve yatırımlarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara’da açtığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezini Patent ve Marka Kurumu’nun da tercih etmesi anlamlıydı. Bu, veri merkezinin kalitesini net bir şekilde ortaya koydu.”

Gençlere özel paketler

Dijital operatör Turkcell oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yepyeni paketler ortaya koydu.

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotalarını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için ‘GNÇ Bana Göre’ paketler hazırladı. Bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen GNÇ Gamer Ben, GNÇ Sosyalleşen Ben ve GNÇ Net Ben paketleri, bol bol GB sunuyor.

Önemli imkan

Yeni ‘GNÇ Bana Göre’ paketleriyle gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şöyle konuştu: “Gençlerin dilinden anlamak kadar farklı alışkanlıkları olduğunu bilerek hareket etmek de önemli. Biz de yeni ‘GNÇ Bana Göre’ paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca seçtikleri paketi abonelik süreleri boyunca diledikleri zaman değiştirmelerine olanak tanıyoruz. İster oyun meraklısı olsun ister sosyal medyada bolca vakit geçiriyor olsun isterse arkadaşlarıyla uzun uzun konuşmayı seviyor olsun ‘GNÇ Bana Göre’ paketlerimizde her gencimize göre bir çözüm var.”

Gamer Ben ön planda

Oyun oynamayı ve espor izlemeyi seven gençler için hazırlanan GNÇ Gamer Ben paketi her yöne 5GB internet ve bin dakika konuşmaya ek olarak en popüler mobil oyunlardan PUBG Mobile ve Free Fire’la beraber gerek Twitch gerek YouTube’da da geçerli ek 7GB internet sunuyor.

Turkcell’den 90 milyon dolarlık kredi anlaşması

Turkcell, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu’yla (EKN) 90 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Krediden sağlanacak finansman, Ericsson’dan tedarik edilmekte olan altyapı donanımları ve servisler için kullanılacak.

Uzun vadeli sözleşme

Dijital operatör Turkcell, pandeminin gölgesinde geçen 2020’nin bitimine sayılı gün kala güçlü bilanço yönetimi prensibiyle altyapı yatırımlarını destekleyecek uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attı. Yabancı kurumların Türkiye’ye ve operatöre duyduğu güveni ortaya koyan anlaşmayla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu’ndan (EKN) 10 yıl vadeli 90 milyon dolar tutarında kaynak sağlandı. 2024 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere alınan bu kredi, Ericsson’dan tedarik edilmekte olan ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacak.

Güven tam

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, likidite yönetiminde kaynak çeşitlendirmesine gitmenin ve uzun vadeli geri ödeme olanaklarının öncelikli konuları olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Güçlü bilanço yapımızı korumak için hem yerel hem de uluslararası finans piyasalarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İmzaladığımız yeni kredi anlaşmasının 120 ay gibi uzun bir vadeye ve uygun maliyete sahip olması yabancı finans kuruluşlarının Türkiye ile Turkcell’e duydukları güveni göstermesi açısından da oldukça büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.