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Sirkenin birbirinden farklı kullanım alanları

Sirke gibi ucuz ve doğal bir nimet varken, kendinizi ve çevrenizi tehlikeye atmayın...

18 Eylül 2018 Salı 11:46
Sirkenin birbirinden farklı kullanım alanları

Lavabo ve tuvalet açıcıların ana maddesi, cildi eritip geçebilecek özellikte aşındırıcı bir madde olan asittir. Yanlışlıkla yutulursa iç dokuları yakarak, mide ve bağırsak sisteminize zarar verir.

Bunlar yerine;

● Öncelikle lavabo pompası ya da tesisatçı kılavuzu kullanın. Uygunsa lavabonun altını sökerek temizleyin. Mekanik çözümler daima kimyasal çözümlerden üstündür.

● Tıkanan lavaboya bir miktar kaynar sodalı su döküp bekleyin. Sonuca şaşıracaksınız.

● Tıkanmış olan gidere yarım bardak karbonat ile yarım bardak sirkeyi tuvalete dökün. Fokurdayan bu kimyasal reaksiyon sonunda tuvaletiniz kokulardan arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Yine fırçaladıktan sonra üzerine bir kova kaynar su döküp sifonu çekin.

● 2 kaşık boraks, 1 fincan sirke ve 500 ml sıcak su ile hazırladığınız karışımı, tuvalet çevresindeki ve diğer yüzeylerdeki mikropları öldürmek için püskürterek kullanabilirsiniz.

Birkaç pratik tavsiye

● Koltuklarınız parlasın...

Koltuklarınızı lekelerden kurtarmak istiyorsanız temizleme suyuna bir miktar sirke ilave edip silerseniz sonuç mükemmel olacaktır.

● Kızartma yağı için...

Artan kızartma yağını birkaç kere kullanabilirsiniz. Yağın kullanılır durumda olup olmadığını anlamak için, kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın. Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz demektir.

Ayrıca: Kahvaltı ya da çay saati için hazırladığınız hamur kızartmalarının daha lezzetli olmasını istiyorsanız, hamura eklediğiniz kabartma tozuna biraz toz şeker ilave edin.

● Gözlüğünüzün vidaları çıkıyorsa!

Gözlüğünüzün vidası çok çabuk çıkıyorsa vidayı takmadan önce, vidanın gireceği deliğe renksiz oje damlatıp vidayı öyle takabilirsiniz.

● Ütüler kolaylaşsın!

Ütü yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü yapmak daha kolay olacaktır.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:46
  1. sirke
  2. sirkenin kullanım alanları

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