Sirkeli susamlı tuzlu kurabiye tarifi Uzun süre tazeliğini koruyan, ağızda dağılan nefis tuzlu kurabiyeler çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Sirke ve susamla yapılan tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte nefis, sirkeli ve susamlı tuzlu kurabiye tarifi

Uzun süre tazeliğini koruyan, ağızda dağılan nefis tuzlu kurabiyeler çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Sirke ve susamla yapılan tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte nefis, sirkeli ve susamlı tuzlu kurabiye tarifi Sirkeli susamlı tuzlu kurabiye tarifi Malzemeler 125 gr tereyağı veya margarin Yarım çay bardağı sıvı yağ 2 adet yumurta( birinin sarısı üzerine sürülecek) 1 yemek kaşığı şeker 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı sirke 1 paket kabartma tozu 3 su bardağı un Üzeri için; Yumurta sarısı

Çörek otu

Susam Yapılışı Yumuşamış tereyağı veya margarini yoğurma kabına alıp un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Elenmiş unu azar azar ilave edip yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp merdane ile yarım santim kalınlığında açın. Açtığınız hamura istediğiniz şekilli kurabiye kalıbıyla veya elinizde şekiller verin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. 180 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar pişirin.

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