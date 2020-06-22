Sirke yüzde ne kadar kalmalı? Sirkeyle cilt temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Sirke doğal bir antiseptiktir. Vücuttaki asidi dengeler, bağırsak ve böbrek sağlığına destek olur, kalbi korur ve mikropları uzaklaştırır. Daha binlerce faydası olan sirke cilde direkt olarak sürülebilir fakat bu bazı ciltler için iyi sonuçlar vermeyebilir. Çünkü hassas ve özellikle sivilceli ciltte sirke yakıcı olur. Dolayısıyla sirke su ile seyreltilmelidir.

Sirkeyi ciltte bekletme oranı ise ciltten cilde göre değişse de;

Yanma hissettiğinizde anında cildinizi temizlemelisiniz.

Pamuk yardımı ile sürdüyseniz 5 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Yüzünüzü sirke ile yıkadıysanız yine 5-6 dakika yeterli olacaktır.

Seyrelterek sürdüyseniz, 10 dakika maske şeklinde bekletip durulayabilirsiniz.

Ciltte daha derin etkiler için bir tatlı kaşığı kadar sirkeyi bir haftalık kürler şeklinde ayda bir kez deneyebilirsiniz. Tabi onu da seyrelterek, yani bir su bardağı kadar suya bir tatlı kaşığı kadar sirke koyarak tüketmeye özen gösterin.

Fakat her besinde olduğu gibi sirkesinin fazla tüketimide zararlı olabilir. Sirke; iç hastalıkların tedavisini destekler niteliktedir. Aynı zamanda tüm vücudu onaran, doğal bir ilaç gibidir.

Cilde sürülen sirke ne yapar?

Sirkenin en önemli etkilerinden biri cildi temizlemesi ve sivilce oluşumunu engellemesidir.

Ciltteki yenilenmeyi desteklediği için kararmaları geçirir.

Cilt renginin açılmasını sağlar.

Deriyi besler ve ölü derinin atılmasına sebep olur.

Cildin parlamasını sağlar.

Sarkmaları engeller.