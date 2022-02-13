Evde sirke yapımı elma: Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Evde doğal elma sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. 1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir. 30 – 45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır. Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

Elma sirkesi faydaları

Enfeksiyonlara karşı korur ve bakterileri yok eder:

Sivilceleri yok eder, akne oluşumunu engeller, cilt için doğal bir kozmetiktir:

Kan şekerini düzenler, şeker hastalığı ile savaşır:

Elma sirkesi tokluk hissi verir, kilo verdirmede yardımcı olur:

Elma sirkesinin besin bileşenleri ise şunları içerir: