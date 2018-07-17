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Sirke nasıl saklanmalıdır?

Sirke yemeklerde, salatalarda, turşu yapımında kullanılan tat verici meyvelerin ekşitilmesinden oluşan bir sostur.

17 Temmuz 2018 Salı 17:17
Sirke nasıl saklanmalıdır?

Sirke sos olarak yemeklerde, turşularda, salatalarda kullanıldığı gibi ayıca dezenfektan olarak da kullanılır. Ayrıca sebze ve meyveleri yıkadıktan sonra biraz sirkeli suda bekletirsek mikroplardan arındırmış oluruz.

Ayrıca temizlik yaparken de durulama suyuna eklenen sirke hijyen açısından oldukça faydalıdır. Son yıllarda sirkenin yararlarının oldukça fazla olduğu anlaşılmıştır. Doğal yaşamda sirke kullanımı olmazsa olmazlardan olmuştur.

SİRKE SAKLAMA YÖNTEMİ:

Sirke çok asitli bir sıvı olduğundan kesinlikle metal, teflon vb . kaplarda saklanmamalıdır. Cam veya plastik şişede ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Sirkeyi serin ve güneş almayan ortamda saklamak en doğrusudur.

Yemeklerde kullanılacak olan sirke buzdolabında cam şişede saklanmalıdır. Temizlik ve dezenfektan için kullanılacaksa plastik şişelerde serin ortamda saklanabilir. Sirke bozulduğu zaman alkole dönüşür ve çok keskin bir tat verir.

Sirke raf ömrü uzun olan bir sıvı olduğundan soğuk ve karanlık ortamda saklanırsa kolay kolay bozulmaz. Sirkenin durdukça biraz daha ekşileşmesi normal bir durumdur. Sağlık açısından doğal yapılmış içerisinde katkı maddesi bulunmayan sirkeleri tercih etmeliyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:17
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