Sirke ile gargara yapımı: İbrahim Saraçoğlu'ndan corona virüse karşı gargara tarifi

Sirke ile gargara yapmak

Sirke yıllardır evimizde pek çok amaçla kullandığımız sağlıklı ürünlerden birisidir. Pek çok mikroorganizmayı öldürmesi ile bilinen sirke ile ağız bakımının yapılması da mümkündür.

Gargara yapmak ağız içerisinde oluşan veya oluşabilecek herhangi bir yarayı engellemesi nedeniyle çok önemlidir. Özellikle ağız içi bakımlarda diş fırçalamak kadar gargara yapmak da çok önemlidir. En doğal yöntem ile gargara yapabilmek için sirkeye ihtiyaç duyulur. Özellikle sirkenin birçok mikroorganizmayı yok edecek güçte olması nedeniyle ağız içerisindeki bakterileri de yok etme etkisine sahiptir.

Sirke ile gargara nasıl yapılır?

Sirke ile gargara yapmak oldukça basittir. Bir bardak bu ve 2 yemek kaşığı sirke ile gargara yapılabilmektedir. Malzemelerinin birbiri ile homojen olabilmesi için iyice karıştırtılması gerekmektedir. Daha sonra elde edilen bu karışım ile gargara yapabilirsiniz. Gargara sonrasında ağız içerisinde sirke tadının olması bazı kişileri de rahatsız edebilmektedir. Bunun için gargara sonrasında birkaç kez ağızı su ile çalkalayabilir veya karanfil kullanabilirsiniz.

Sirke suyu ile gargara yapmak ne işe yarar?

Yüzyıllardır şifa amaçlı kullanılan sirke günümüzde de pek çok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Sirkenin antiseptik bir özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle kullanıldığı alanlarda şifa sağlar. Sirkeli su ile gargara yapmak ağız sağlığı açısından çok önemlidir. Özellikle dişleri temizlemede büyük faydası bulunmaktadır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı bakımından sirkeli su ile gargara yapmak çok faydalıdır.

Günümüzde ağız sağlığı bakımından en büyük problemlerden birisi de ağız kokusudur. Günümüzde ağız kokusunu gidermek için kişiler pek çok ürün kullanmaktadır. Fakat evlerde bulunan sirke ile ağız kokusunu giderebilmek mümkündür. Sirkeli su ile yapılan gargaranın diğer bir faydası da ağız kokusunu gidermede yardımcı olmasıdır.

İbrahim Saraçoğlu'ndan corona virüse karşı gargara tarifi

Corona virüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, ağız gargarası tarifi verdi:

İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüz binlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede.

Adaçayı ve ebegümeci karışımı

Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak Covid-19’a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Saraçoğlu, söz konusu karışımın buruna da damlatılabileceğini söyleyerek, "Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece corona virüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Yani sadece Covid-19’a özgü değil, mevsimsel gribe karşı da etkili. Boğaz mukozası ve burun mukozası üzerindeki o bakterilerin, virüslerin, yani mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var; ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayının içerisinde, bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.